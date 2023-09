Wall Street ziet zomerwinst verdampen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdagavond lager en zagen de zomerrally in de achteruitkijkspiegel verdwijnen. Zorgen over stijgende rentes op staatsleningen en een steeds sterkere dollar trokken de aandelenkoersen omlaag.

De S&P 500 daalde 1,4 procent tot 4.277,55 punten. De Dow Jones-index zakte 1,2 procent tot 33.611,50 en de Nasdaq Composite verloor 1,4 procent tot 13.080,44 punten.

Ook zorgen over een shutdown van de Amerikaanse overheid, als partijen het niet eens worden over een verhoging van het schuldenplafond, drukten de stemming.

Maandag schudden de indexen in New York de vrees voor de hogere obligatierentes nog van zich af. De Amerikaanse tienjaarsrente staat echter boven 4,50 procent en bereikte maandag het hoogste punt in zestien jaar. Ook de Duitse rente staat op het hoogste niveau in meer dan een decennium.

De realiteit van een langdurig hoge rente begint in te dalen, vooral aan de lange kant van de curve", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De hoop dat de Fed weer snel de rente zou kunnen verlagen, na de snelle renteverhogingen, verdampt steeds meer.

Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent, in het slechtste scenario, wanneer stagflatie optreedt: een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei. Dat zei de topman in een interview met de Times of India.

Er waren diverse Amerikaanse macro-indicatoren dinsdag. Het consumentenvertrouwen daalde in september sterker dan verwacht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen viel in augustus ook lager uit dan verwacht. De huizenprijzen bleken in juli te zijn gestegen op jaarbasis.

De euro/dollar zakte onder de grens van 1,06 en noteerde 1,0565. De hogere Amerikaanse obligatierente laat de dollar stijgen. WTI-olie werd een procent duurder en kostte 90,48 dollar.

Bedrijfsnieuws

Luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk door zorgen over de opnieuw dreigende sluiting van de overheid vanwege het schuldenplafond. Ook dalende prijzen van vliegtickets zijn geen goed nieuws voor de winstgevendheid. Southwest Airlines verloor 3 procent en Delta 1,5 procent.

Ford zet de plannen voor een batterijfabriek voor elektrische auto's ter waarde van 3,5 miljard dollar in de ijskast. De autofabrikant stond 1 procent lager. General Motors en Stellantis verloren 3 procent. Terwijl Ford vooruitgang lijkt te boeken in de onderhandelingen met vakbond UAW, werd er maandag juist bij meer fabrieken van GM en Stellantis gestaakt. Dinsdag is de Amerikaanse president Joe Biden in Michigan om de stakende vakbondsleden een hart onder de riem te steken.

Aandelen van United Natural Foods daalden 27 procent, nadat de producent van gezonde voeding in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers dook. Ook de omzet, die wel steeg, stelde teleur.

Makers van computerspellen deden het iets beter dan de markt. Stakende acteurs breidden hun staking voor werk voor computerspellen, wat een grotere markt is dan film of televisie. De acteurs werken niet meer voor Activision Blizzard, Take-Two Interactive Software, Electronic Arts, Blindlight, Disney Character Voice, Epic Games, VoiceWorks en WB Games.

Alibaba wil logistiekdochter Cainiao afsplitsen aan de beurs van Hongkong, maar de Chinese ecommercereus behoudt een meerderheidsbelang. Het belang van Alibaba is nu 69 procent.