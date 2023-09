Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, onder druk van een oplopende rente in de Verenigde Staten en in afwachting van inflatiecijfers uit de VS en de eurozone later in de week.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 447,70 punten. De Duitse DAX daalde 1,0 procent naar 15.255,87 punten. De Franse CAC 40 zakte 0,7 procent tot 7.074,02 punten. De Britse FTSE sloot nagenoeg vlak op 7.625,72 punten.

Ook zorgen over een shutdown van de Amerikaanse overheid, als partijen het niet eens worden over een verhoging van het schuldenplafond, drukten de stemming.

Vrijdag verschijnt het Amerikaanse PCE-inflatiecijfer dat een hint kan geven over het te verwachten monetaire beleid van de Federal Reserve. Ook het aankomende inflatiecijfer voor de eurozone zal van invloed zijn op de volgende monetaire stap van de Europese Centrale Bank.

De financiële markten moeten zich verzoenen met langdurig hogere rentes, hoge inflatie en economische onzekerheid.

De tienjarige Amerikaanse staatslening steeg dinsdag naar het hoogste niveau sinds 2007, op 4,57 procent, alvorens weer te dalen. Ook de rente op Duitse tienjarige staatsobligaties wordt nauwlettend in de gaten gehouden, nadat deze maandag het hoogste punt sinds 2011 bereikte, op 2,80 procent.



"Het thema van hogere rente zal de aandelen waarschijnlijk onder druk blijven zetten, wat resulteert in meer koersverliezen in een tijd van het jaar die sowieso moeilijk is voor aandelen", stelde IG.

Macro-economisch nieuws uit Europa was dinsdag dun gezaaid. Daardoor richtten beleggers zich opnieuw op de stijgende rente en op de problemen in de Chinese vastgoedsector.



Uit de VS kwam wel nieuws. Het consumentenvertrouwen daalde in september sterker dan verwacht. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen viel in augustus ook lager uit dan verwacht. De huizenprijzen bleken in juli te zijn gestegen op jaarbasis.

De olieprijzen noteerden dinsdag aanvankelijk lager, maar veerden gedurende de middag op. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 90,49 dollar, terwijl voor een december-future Brent 92,44 dollar werd betaald, een winst van 0,6 procent.

De euro/dollar bleef in zijn dalende trend onder invloed van de stijgende rendementen op Amerikaanse staatsleningen. MUFG denkt dat de verliezen beperkt zullen blijven omdat de zwakke economie van de eurozone al in de koers zou zijn ingeprijsd.

Het muntpaar noteerde op 1,0573. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0594 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft een boete van 25 miljoen dollar geaccepteerd, omdat de bank duurzaamheidsclaims had overdreven bij de verkoop van zijn beleggingsfondsen door beleggingstak DWS. De boete voor overdreven duurzaamheidsclaims is een primeur. Het aandeel steeg een half procent. Financials zaten dinsdag sowieso in de lift.

Europese producenten van luxe-artikelen hadden afgelopen zomer minder vraag uit China en de groei van de sector zal volgend jaar weliswaar vertragen, maar nog wel steun ondervinden van de Chinese markt. Dat stelde Morgan Stanley in een rapport. Ook vanuit Europa is de vraag zwak momenteel, en dat zal in 2024 nog wel zo blijven. Prada werd op de kooplijst gezet maar verloor toch 1 procent; Richemont ging van die lijst af en sloot 3 procent lager. Kering sloot ruim 2 procent lager.

Tesla heeft waarschijnlijk geprofiteerd van Chinese subsidies, blijkt uit een onderzoek door de Europese Unie. Dit kan leiden tot boetes voor de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's of andere maatregelen die het voordeel teniet moeten doen.

In Frankfurt waren Zalando, Volkswagen, Porsche, Siemens Energy, SAP en Vonovia sterke dalers met verliezen van 2,5 tot 5 procent.

ASM International verhoogde dinsdag, zoals verwacht, de outlook voor 2025. Het aandeel sloot circa anderhalf procent lager. Ook sectorgenoten ASML en BESI waren sterke dalers in Amsterdam.

Air France-KLM wil 50 Airbus A350-900 en A350-1000 vliegtuigen bestellen, met aankooprechten voor 40 extra vliegtuigen, om de vernieuwing van haar langeafstandsvloot te versnellen. Air France-KLM sloot 1 procent lager, Airbus 0,5 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd duidelijk in de rode cijfers. De S&P500-index daalde 1,2 procent.