Amazon aangeklaagd door FTC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Trade Commission heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen Amazon omdat de Amerikaanse e-commercereus de mededingingsregels zou overtreden. "Onze aanklacht laat zien hoe Amazon een reeks straf- en dwangtactieken heeft gebruikt om zijn monopolies op onwettige wijze te handhaven," zei FTC-voorzitter Lina Khan in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat Amazon "nu zijn monopoliemacht uitbuit om zichzelf te verrijken terwijl het de prijzen verhoogt en de dienstverlening verslechtert voor de tientallen miljoenen Amerikaanse gezinnen die winkelen op zijn platform en de honderdduizenden bedrijven die afhankelijk zijn van Amazon om die gezinnen te bereiken." De aanklacht werd verwacht nadat de partijen niet tot een schikking konden komen over mededingingsclaims, volgens de Wall Street Journal. Aandelen van Amazon daalden ongeveer 3 procent in de middaghandel in New York. Bron: ABM Financial News

