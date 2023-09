Tech zet AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, waarbij vooral halfgeleideraandelen het moeilijk hadden, terwijl de financials kleine winsten boekten.



De AEX daalde 0,7 procent op 721,43 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx waarschuwde voor een dalende trend in de AEX, die een steun heeft op 710,90 punten. Dit is de bodem van maart dit jaar. Ook een "diepere koersdaling" mag niet worden uitgesloten, zei Blekemolen in een technische analyse.

Het verlies voor de maand september staat inmiddels op 3 procent voor de Amsterdamse hoofdindex. Dit is een maand "die al bekend staat als historisch zwak voor aandelen", aldus Blekemolen.

"Beleggers maken zich vooral zorgen over het feit dat de rente voor langere tijd hoger zal blijven. Zo voorspelde de Fed in zijn laatste dot plot minder renteverlagingen voor in 2024 dan eerst", zei de beleggingsspecialist.

Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers zelfs voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent. Dit is in het slechtste scenario, wanneer stagflatie - een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei - optreedt, zei de topman in een interview met de Times of India.

Inmiddels staat de Amerikaanse tienjaarsrente ruim boven de 4,5 procent, het hoogste punt sinds 2007. En met bijna 2,8 procent staat de Duitse Bund op het hoogste niveau sinds 2011.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten volgens The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 108,7 in augustus tot 103,0 in september en daarmee het laagste niveau in vier maanden.

De euro/dollar handelde dinsdag rond het slot op 1,0573. De olieprijs noteerde weer boven de 90 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX ging NN Group aan kop met een koerswinst van meer dan een procent. Ook ING en ABN AMRO wisten in het groen te blijven. Philips steeg ruim een half procent en ook voor het geplaagde Adyen was het een groene dag.

ASMI opende na een outlookverhoging als grootste daler, maar sloot de dag circa anderhalf procent lager af. De outlookverhoging kwam niet als een verrassing en is volgens sommige analisten ietwat mager.

Sectorgenoten ASML en Besi verloren 2 tot 4 procent en Prosus daalde ruim een procent.

In de AMX herstelde Aperam van het koersverlies van maandag, volgend op de winstwaarschuwing van vrijdagavond. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent en was daarmee één van de weinige stijgers in de index.

Air France-KLM daalde meer dan een procent. Het aandeel van het luchtvaartbedrijf kon niet profiteren van het nieuws van maandagavond, dat er 50 Airbus 350-toestellen zijn besteld.

Alfen en Just Eat Takeaway leverden ruim 3 tot bijna 4 procent in. Flow Traders daalde 2,5 procent.

Bij de kleinere aandelen waren er maar een aantal winnaars. Ordina steeg ruim een procent en ook ForFarmers en Pharming bleven aan de goede kant van de streep. Nedap daalde licht na een uitbreiding van de samenwerking met Foot Locker.

De aandelen van B&S Group en Sif verloren ruim 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa een procent in het rood.