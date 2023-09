Amerikaans consumentenvertrouwen verder gedaald

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in september verder gedaald en ook sterker dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board.

De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 108,7 in augustus tot 103,0. Economen rekenden op een indexstand van 105,5.

De deelindex voor de economische verwachtingen voor het komende halfjaar kwam uit op 73,7, van 83,3 een maand eerder.

De deelindex voor de huidige situatie verbeterde licht, van 146,7 naar 147,1.

Consumenten blijven zich zorgen maken over de stijgende prijzen in het algemeen en die van levensmiddelen en benzine in het bijzonder. Consumenten toonden zich ook bezorgd over de politieke situatie en hogere rentes, zei The Conference Board in een toelichting.