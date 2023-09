Forse daling verkoop nieuwe woningen VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn in augustus fors minder nieuwe eengezinswoningen verkocht in de Verenigde Staten. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen daalde met 8,7 procent op maandbasis tot 675.000 stuks. Het cijfer voor juli bedroeg na herziening 739.000. De daling is sterker dan verwacht. Economen rekenden voor augustus op een daling tot 695.000 verkochte nieuwe woningen. Bron: ABM Financial News

