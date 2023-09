Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel tot 0,3 procent lager.

Maandag wisten de indexen in New York de vrees voor de hogere obligatierentes nog van zich af te schudden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,54 procent en daarmee het hoogste niveau sinds 2007. Dinsdag zakte de rente iets terug, maar bleef wel boven de 4,50 procent. Ook de Duitse rente staat op het hoogste niveau in meer dan een decennium.

"Hoger voor langer begint in te dalen, vooral aan de lange kant van de curve", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, doelend op de federal funds rate die de Federal Reserve volgend jaar minder snel zal verlagen en de reactie van de obligatiemarkten op dit vooruitzicht.

Aan de korte kant van de curve lijkt er echter minder paniek te zijn, volgens Vranken. De Amerikaanse en Duitse tweejarige rentes kwamen maandag nauwelijks van hun plek.

"In feite is de rentecurve voor beide landen steiler geworden. Zoals ik al eerder heb geschreven, was een omkering van de inverse rentecurve in het verleden vaak het begin van een recessie", aldus de marktkenner.

Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent. Dit is in het slechtste scenario, wanneer stagflatie - een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei - optreedt, zei de topman in een interview met de Times of India.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board.

De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag net boven de grens van 1,06. WTI-olie kostte iets meer dan 89 dollar.

Bedrijfsnieuws

Alibaba is van plan om zijn logistiekdochter Cainiao via een afsplitsing naar de beurs van Hongkong te brengen. Dit meldde de Chinese e-commercereus dinsdag in een registratie bij de Securities and Exchange Commission. Na de afsplitsing houdt Alibaba een belang van meer dan 50 procent in Cainiao. Dat belang is nu ruim 69 procent. Aandelen van Alibaba noteerden dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel bijna een procent lager.

Ford zet de plannen voor een batterijfabriek voor elektrische auto's ter waarde van 3,5 miljard dollar in de ijskast. "We hebben nog geen definitieve beslissing genomen over de geplande investering," zei een woordvoerder van het bedrijf in de verklaring. Het aandeel daalde licht in de voorbeurshandel.

Ook General Motors en Stellantis noteerden voorbeurs in het rood. Terwijl Ford vooruitgang lijkt te boeken in de onderhandelingen met vakbond UAW, werd er maandag bij meer fabrieken van GM en Stellantis gestaakt. Dinsdag is de Amerikaanse president Joe Biden in Michigan om UAW en zijn leden een hart onder de riem te steken.

Aandelen van United Natural Foods daalden voorbeurs ruim 19 procent, nadat de producent van gezonde voeding in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers dook. Ook de omzet, die wel steeg, stelde teleur.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.337,44 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.006,88 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 13.271,32 punten.