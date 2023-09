Beursblik: stabiel derde kwartaal voor IMCD verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Het derde kwartaal van IMCD zal vergelijkbaar zijn geweest met het tweede kwartaal. Dit verwachten analisten van ING, na een gesprek met CFO Hans Kooijmans van de de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten, zo bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. In dat gesprek gaf de CFO aan dat hij verwacht dat de voorraadafbouw van klanten snel tot een einde komt. Mogelijk ontstaan er zelfs problemen als de markt herstelt en de pijplijn leeg is. Een factor in de volumedruk die IMCD ervaart, is China. Chinese producenten exporteren meer, omdat de binnenlandse vraag daalt. Maar als de Chinese markt herstelt, zullen zij terugkeren naar hun thuismarkt, denkt Kooijmans. De CFO toonde zich tegenover ING niet bezorgd over de brutomarges, mede op basis van diverse overnames, die deze marges ondersteunen. Een terugval tot de niveaus van voor de coronacrisis verwacht ING dan ook niet. Overnamegesprekken van recentere datum worden gekenmerkt door moeilijkere marktomstandigheden en hogere financieringskosten. Niettemin ziet de CFO een gezonde pijplijn, zo tekende ING op. Op een rood Damrak noteerde het aandeel IMCD dinsdagmiddag 0,4 procent lager op 118,75 euro. ING heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 145,50 euro. Bron: ABM Financial News

