ASML gaat Japanse klant ondersteunen bij EUV

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML gaat een customer support team installeren voor het onderhoud van EUV-machines van een Japanse klant. Dit bevestigde een woordvoerder van de Veldhovense toeleverancier dinsdag aan ABM Financial News. Het gaat uiteindelijk om een team van 40 tot 50 engineers die de klant, Rapidus, vanaf vermoedelijk medio 2024 helpen in hun cleanroom. Japan wordt het vijfde land waar EUV-machines van ASML massaproductie zullen draaien. Momenteel gebeurt dit in de VS, Taiwan, Zuid-Korea en Ierland. Rapidus wordt, als de nieuwe fabriek klaar is, de zesde EUV-klant van ASML. Bron: ABM Financial News

