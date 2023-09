Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van inflatiedata uit de VS en de eurozone die in de tweede helft van de week naar buiten worden gebracht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 451,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.344,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent met een stand van 7.083,08 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.636,39 punten.

Macro-economisch nieuws was vanochtend niet voorhanden, waardoor beleggers zich opnieuw richtten op de problemen in de Chinese vastgoedsector en de oplopende rentes.

Beleggers kijken nu uit naar het rapport over de PCE-inflatie dat vrijdagmiddag verschijnt, om meer inzicht te krijgen in de monetaire politiek van de Federal Reserve.

De financiële markten worstelen met het vooruitzicht van een langdurige periode van hogere rentes, hoge inflatie en economische onzekerheid. Ook de rente op Duitse tienjarige staatsobligaties zal dinsdag nauwlettend in de gaten worden gehouden, nadat deze maandag het hoogste punt sinds 2011 heeft bereikt.

Beleggers kijken ook in Europa uit naar de inflatiecijfers die deze week worden gepubliceerd en die van invloed zullen zijn op de volgende stap van de Europese Centrale Bank.

Ondertussen, met in de VS nog minder dan een week om een 'shutdown' van de overheid te voorkomen, proberen de financiële markten de potentiële impact ervan op de economie in te schatten, aangezien er weinig signalen zijn die wijzen op progressie in de onderhandelingen over een verhoging van de begroting.

De macro-economische agenda van dinsdag is alleen gevuld met Amerikaanse data. Vanmiddag komen achtereenvolgens de huizenprijzen over juli, het consumentenvertrouwen van The Conference Board over september en de nieuwe woningverkopen over augustus naar buiten.

Olie noteerde dinsdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 88,94 dollar, terwijl voor een december-future Brent 91,16 dollar werd betaald, een verlies van eveneens 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0578 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0594 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASM International heeft dinsdag, zoals verwacht, de outlook voor 2025 verhoogd. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent lager.

Air France-KLM wil 50 Airbus A350-900 en A350-1000 vliegtuigen bestellen, met aankooprechten voor 40 extra vliegtuigen, om de vernieuwing van haar langeafstandsvloot te versnellen. De koers van het aandeel Air France-KLM noteerde 0,1 procent lager, van Airbus 0,8 procent hoger.

Met de koersverliezen in Parijs viel het qua afwijking ten opzichte van de slotnoteringen van maandag nog wel mee, maar qua aantal was het beeld toch behoorlijk negatief met 31 verliezers. In Frankfurt waren dat er 26, waarvan er vijf rond de 2 procent inleverden. De koers van het aandeel Continental steeg 4,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.