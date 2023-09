Valuta: euro in gespannen afwachting

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,06 dollar na een uitstapje naar 1,0570 dollar eerder op de dag in afwachting van belangrijke inflatiecijfers later deze week.

"Met name de Amerikaanse kerninflatie van vrijdag zal de verwachtingen rondomn het rentebeleid van de Fed beïnvloeden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Mocht die over augustus hoger uitvallen dan verwacht, dan zal de markt er meer rekening mee houden dat de Fed de rente straks nog een keer verhoogt", aldus Van der Meer.

Maandag liet voorzitter Christine Lagarde weten dat de ECB de rente op niveau wil houden zolang als dat nodig is. Ze liet het Europees Parlement niet weten of er nog een nieuwe renteverhoging aan zit te komen. "Op het oog zijn dit geen negatieve uitlatingen, maar kennelijk beschikt de dollar over voldoende kracht dit niet vertaald te krijgen in een oplopende euro", aldus Van der Meer.

Voor de diverse inflatiedata die deze week naar buiten komen is de agenda als volgt: donderdag staat de voorlopige Duitse inflatie op de rol, vrijdag de voorlopige cijfers voor de inflatie in Frankrijk en de eurozone, allen over september, en in de middag de Amerikaanse PCE-inflatie voor augustus, die ingeschat wordt op 3,9 procent tegen 4,2 procent een maand ervoor. Voor de inflatie in de eurozone ligt de verwachting voor de kerninflatie nu op 4,8 procent tegen 5,3 procent in augustus.

De macro-economische agenda van dinsdag is alleen gevuld met Amerikaanse data. Vanmiddag komen achtereenvolgens de huizenprijzen over juli, het consumentenvertrouwen van de The Conference Board over september en de nieuwe woningverkopen over augustus naar buiten.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0596 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8699 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2181 dollar.