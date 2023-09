AEX weer lager: winst voor banken, chippers verliezen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag opnieuw lager. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,6 procent in het rood op 722,24 punten. Macro-economisch nieuws was vanochtend niet voorhanden, waardoor beleggers zich opnieuw richtten op de problemen in de Chinese vastgoedsector en de oplopende rentes. Inmiddels staat de Amerikaanse tienjaarsrente boven de 4,5 procent, het hoogste punt sinds februari 2007, aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. En met 2,8 procent staat de Duitse Bund op het hoogste niveau sinds de zomer van 2011. "Die kapitaalmarktrentes worden de laatste weken angst aangejaagd door verschillende centrale bankiers die de markt ervan willen overtuigen dat zij niet van plan zijn binnen afzienbare tijd de beleidsrente al weer te verlagen", aldus Van Harn. "De AEX heeft mede door deze hogere rente, maar zeker ook door de matige groeivooruitzichten, alweer een flink gedeelte van de jaarwinst uit handen moeten geven", volgens de marktkenner. De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0596. Olie werd opnieuw goedkoper en kostte minder dan 89 dollar per vat. Stijgers en dalers In de AEX neemt Philips dinsdag het voortouw met een koerswinst van anderhalf procent. DSM-Firmenich en NN Group stijgen licht. ASMI opende na een outlookverhoging als grootste daler, maar weet het verlies inmiddels terug te dringen naar 2,1 procent. De verhoging kwam niet als een verrassing en is volgens sommige analisten ietwat mager. Sectorgenoten ASML en Besi dalen circa 2,5 procent. In de AMX herstelt Aperam van het koersverlies van maandag, na de winstwaarschuwing van vrijdagavond. Het aandeel wint iets meer dan een procent. Fagron en Air France-KLM stijgen licht. Het aandeel van het luchtvaartbedrijf reageert daarmee nauwelijks op het nieuws van maandagavond, dat er 50 Airbus 350-toestellen zijn besteld. Basic-Fit en Just Eat Takeaway leveren 2 tot bijna 3 procent in. Bij de kleinere aandelen stijgt Brunel bijna een procent. Nedap wint licht terrein na een uitbreiding van de samenwerking met Foot Locker. Azerion en Fastned dalen bijna 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

