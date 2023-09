ING verlaagt koersdoel Aalberts van €44,50 naar €40 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Aalberts verlaagd van 44,50 naar 40,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft de taxaties voor de winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent verhoogd, maar voor 2024 juist met 5 procent verlaagd. De bank verwacht dat Aalberts ook in de tweede helft van het jaar doorgaat met het afbouwen van de voorraden. In de eerste zes maanden leidde dit tot een kasinstroom van 26 miljoen euro. De voorraadvermindering kan wel leiden tot enige druk op de bezettingsgraad van de productiefaciliteiten, waardoor ING enige zorg heeft over de ontwikkeling van de EBITA-marges in de tweede helft van dit jaar. Het aandeel Aalberts noteerde dinsdag op een rood Damrak 1,1 procent lager op 35,08 euro. Bron: ABM Financial News

