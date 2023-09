ING verlaagt koersdoel Aperam van €43 naar €35 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 43,00 naar 35,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank, nadat Aperam op vrijdag 22 september een waarschuwing uitstuurde. ING verlaagde in het rapport van dinsdag de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor 2023 tot en met 2025. Voor dit jaar wordt door de bank nu uitgegaan van een aangepaste EBITDA van 328 miljoen euro. Voor de twee jaren erna zijn de ramingen door de analisten met 20 procent verlaagd naar respectievelijk 558 en 621 miljoen euro. De bank stelde daar wel tegenover dat als de omstandigheden in de markt voor roestvrij staal zijn genormaliseerd, er een sterk herstel in het verschiet ligt. Het aandeel Aperam zou dan tegen de huidige koers weer aantrekkelijk worden. ING houdt nog altijd rekening met een significant marktherstel in 2024. Het aandeel Aperam noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 26,05 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.