ASMI lager op rood Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag, zoals verwacht, met verlies van start gegaan. De AEX opende op 720,80 punten, na maandag te zijn gesloten op 726,64 punten. In de AEX viel het koersverlies van ASM International op. Het aandeel daalde 3,8 procent na een outlookverhoging. Analisten hadden ook alom gerekend op een verhoging en zakenbank Jefferies vond de verhoging tegenvallen. Besi en ASML daalden met 1,9 en 1,6 procent. Ook Adyen daalde 1,6 procent. Koploper in de AEX was Philips met 0,8 procent koerswinst. DSM-Firmenich won 0,2 procent. In de AMX steeg alleen Fagron bescheiden. Just Eat Takeaway en Aperam daalden 1,5 procent. Bij de smallcaps won ForFarmers 1,6 procent en daalde Ebusco 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

