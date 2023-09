Nedap en Foot Locker breiden samenwerking uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nedap en Foot Locker hebben hun samenwerking uitgebreid naar de winkels van de Amerikaanse sportketen in Oost-Europa. Dit maakte het bedrijf uit Groenlo dinsdagochtend bekend. Foot Locker heeft met succes de iD Cloud van Nedap uitgerold in de nieuwe, Oost-Europese winkels. Het project omvat nu in totaal meer dan 650 Foot Locker winkels in Europa. Foot Locker gebruikt al sinds 2018 de iD Cloud van Nedap. Volgens Nedap stelt deze technologie retailers in staat hun voorraadnauwkeurigheid in de winkel te verbeteren tot meer dan 98 procent door de manier waarop medewerkers hun voorraden bijhouden en beheren te verbeteren. Financiële details van de samenwerking met Foot Locker meldde Nedap dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.