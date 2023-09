Inkoopprogramma ING nadert einde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeleninkoopprogramma van ING ter waarde van 1,5 miljard euro nadert zijn einde. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Afgelopen week kocht ING voor ruim 76 miljoen euro aan eigen aandelen in, voor gemiddeld 12,63 euro per aandeel. In totaal kocht ING inmiddels 112,1 miljoen eigen aandelen in, tegen een gemiddelde prijs van 12,94 euro, ofwel voor 1,45 miljard euro. Daarmee is het inkoopprogramma voor 96,73 procent afgerond. Bron: ABM Financial News

