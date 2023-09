Arcadis levert digitale en mobiele toepassingen aan Georgia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is door de Atlanta Regional Commission geselecteerd om mee te werken aan een programma dat ervoor moet zorgen dat mensen die doorgaans alleen in de auto zitten, kiezen voor een duurzamer alternatief. Dit maakte het ingenieursbureau dinsdag bekend, zonder financiële details te vermelden. Digitale en mobiel oplossingen moeten deze automobilisten een alternatief bieden in de vorm van bijvoorbeeld openbaar vervoer, carpoolen, thuiswerken of het nemen van de fiets. Bron: ABM Financial News

