Olieprijs duikt onder 90 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gedaald. Bij een settlement van 89,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. "De prijzen voor ruwe olie doen niet veel", zei Edward Moya van Oanda, die daarbij ook wees naar de stijgende obligatierentes. Ook "koning dollar" blijft een tegenwind voor olie, aldus de marktanalist, maar de vraag is hoelang dat nog duurt, nu beleggers steeds meer gokken op een stijgende olieprijs. De oliemarkten kwamen maandag licht onder druk te staan nadat bekend werd dat Rusland de beperkingen op de export op brandstof deels opheft, daags nadat Moskou juist had aangekondigd dat het de export van benzine en diesel van hoge kwaliteit tijdelijk zou verbieden. De oliemarkten bleven de afgelopen dagen juist stabiel door dat nieuws, ondanks "een tamelijk havikistische [FOMC]-vergadering vorige week", aldus ING. De WTI-prijzen voor ruwe olie stegen in september tot nog toe met zo'n 12 procent en het hoogste punt in meer dan een jaar dankzij de productieverlagingen van Saoedi-Arabië en Rusland, maar sindsdien zijn de prijzen gestagneerd. "Het falen van de markt om weerstandsniveaus te doorbreken, suggereert dat de angst voor hogere [obligatie] rendementen en de dollar een afschrikkende factor is," zei Peter Cardillo van Spartan Capital. De prijs van een vat Brent noteerde maandag net onder 92 dollar per vat. Afgelopen week piekte Brent nog op bijna 96 dollar. Zakenbank Goldman Sachs liet vrijdag in een rapport weten dat het verwacht dat de prijs voor een vat Brent naar 100 dollar zal stijgen. Dat is 7 dollar meer dan de oude raming. Bron: ABM Financial News

