Wall Street veert op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.333,09 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.981,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 13.259,16 punten.

De S&P 500 en Nasdaq sloten vorige week voor de derde week op rij met verlies en de indexen in New York begonnen de nieuwe week aanvankelijk terughoudend maar wisten vervolgens op te veren, ondanks de oplopende rentes.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagavond 8 basispunten hoger op 4,52 procent. Bank of America zegt niet te weten of de opwaartse beweging voltooid is, maar ziet weinig rek.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild komen er moeilijkere tijden aan voor de Amerikaanse economie, onder meer door de hogere olieprijzen en de hervatting van de afbetalingen van studieleningen die de jongere generatie Amerikanen raakt. De impact daarvan wordt gevoeld in de horeca en reisbranche.

Ondertussen lijkt een shutdown van de overheid "steeds waarschijnlijker en er zijn nog maar 7 dagen om die te voorkomen", aldus Vranken. Ook is de staking in de Amerikaanse auto-industrie nog niet voorbij. President Joe Biden maakt zich op om dinsdag naar Michigan af te reizen, een steunbetuiging voor vakbond UAW.

Een berekening van Goldman Sachs laat zien dat bij een shutdown van 2 tot 3 weken de economische groei in de VS in het vierde kwartaal mogelijk 1 procent lager uitkomt en dat er nog eens 50 basispunten van de groei afgaan als de UAW-staking zeker een maand duurt, aldus Vranken.

"Kortom, de sterke groei in het derde kwartaal zal zich niet herhalen", denkt de marktkenner.

Economisch nieuws is maandag dun gezaaid. De Chicago Fed index toonde in augustus een verslechtering. De index daalde van +0,07 in juli tot -0,16 afgelopen maand. Een negatief cijfer duidt op een vertraging van de groei.

Donderdag verschijnt een nieuwe raming voor de economische groei in de VS in het tweede kwartaal en vrijdag volgt een belangrijk inflatiecijfer, dat de Federal Reserve graag gebruikt als graadmeter.



De euro/dollar noteerde maandagavond net onder de 1,06. De prijs voor een vat WTI-olie zakte onder 90 dollar.

Bedrijfsnieuws

Mediabedrijven profiteerden aanvankelijk van berichten die erop wijzen dat een staking van scenarioschrijvers in Hollywood op zijn einde loopt. Er zou een voorlopige cao-afspraak liggen, met onder andere hogere royalty's en bescherming van het intellectuele eigendom van de schrijvers tegen het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een gelijktijdige staking van Hollywood-acteurs is nog niet opgelost.

Netflix steeg nog wel ruim een procent, maar de aandelen van Warner Bros, Paramount en Disney leverden in.

Amazon investeert tot 4 miljard dollar in Anthropic, dat zich richt op de veiligheid van en onderzoek naar AI. Het aandeel won anderhalf procent.

Alcoa verloor bijna 5 procent nadat bekend werd dat William Oplinger per direct Roy Harvey heeft opgevolgd als CEO van het bedrijf. De aankondiging kwam voor de markt als een verrassing.

HP daalde anderhalf procent. Warren Buffett's Berkshire Hathaway verkocht voor 130 miljoen dollar aan aandelen HP in de afgelopen dagen, blijkt uit een melding bij de toezichthouder SEC.

De aandelen van Foot Locker en Nike daalden licht na een adviesverlaging door Jefferies.