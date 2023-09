Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 450,44 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,0 procent op 15.405,49 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,9 procent bij een stand van 7.123,88 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent lager op 7.623,99 punten.

"De Europese markten zijn de week slecht van start gegaan door zorgen over de aanhoudende inflatie en lage groei [...] die de obligatierentes hoger en de aandelenmarkten lager hebben gedrukt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



"Zorgen over de vastgoedsector in China helpen ook niet, nadat bleek dat het Chinese vastgoedconcern Evergrande moeite had om een proces te organiseren om zijn schulden te herstructureren", aldus Hewson.

In China ging het aandeel Evergrande maandag onderuit met meer dan 20 procent. De Hang Seng Index daalde maandag 1,9 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen, zoals gemeten door onderzoeksinstituut Ifo bracht ook geen heel goed nieuws. De samengestelde index daalde van 85,8 in augustus tot 85,7 deze maand. De daling viel mee ten opzichte van de verwachting van 85,0.

"Het sentiment in de Duitse economie blijft zwak", merkte Clemens Fuest van Ifo op. Maar over de verwachtingen werden de bedrijven iets minder negatief, voegde hij toe.

Eind deze week staan er inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk, de eurozone als geheel en de VS op de rol.

"Een bevestiging van de dalende inflatietrend is nodig om de flauwe stemming op de financiële markten te keren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0589. WTI-olie dook onder de 90 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt wist Heidelberg Materials rond een procent bij te schrijven in een index met nauwelijks stijgers, terwijl Zalando in de DAX ruim 3,5 procent moest inleveren.

In Parijs waren er geen hele grote uitschieters aan de positieve kant. Schneider Electric won bijna een procent. De aandelen van luxemerken als LVMH, Hermes en Kering verloren 2,5 tot 4,5 procent in de CAC 40 door het negatieve nieuws uit China.

Verder viel in Amsterdam de daling van Prosus op. Het aandeel verloor ruim 2 procent terrein. Ook veel andere techaandelen hadden het lastig in Amsterdam.

In Amsterdam en Brussel leverde Aperam 3,5 procent in. De producent van roestvast staal rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Deutsche Bank en Degroof Petercam verlaagden maandag hun koersdoel voor Aperam.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.