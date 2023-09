Tech onder druk op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek negatief begonnen. De AEX verloor 0,5 procent op 726,64 punten. Vorige week verloor de hoofdindex 1,5 procent.

"De laatste week van september gaat in en de beurs lijkt deze maand zijn historisch zwakke prestatie wederom waar te maken", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De AEX ligt op koers voor een verlies van circa 2 procent in de maand september.

In China ging het aandeel Evergrande maandag onderuit met meer dan 20 procent, nadat een plan om voor 35 miljard dollar aan schulden te herstructureren niet doorging. De huizenmarktcrisis in China is daarmee weer vol in de aandacht. De Hang Seng Index daalde maandag 1,9 procent.

Het Duitse ondernemersvertrouwen, zoals gemeten door onderzoeksinstituut Ifo bracht ook geen heel goed nieuws. De samengestelde index daalde van 85,8 in augustus tot 85,7 deze maand. De daling viel mee ten opzichte van de verwachting van 85,0.

"Het sentiment in de Duitse economie blijft zwak", merkte Clemens Fuest van Ifo op. Maar over de verwachtingen werden de bedrijven iets minder negatief, voegde hij toe.

Eind deze week staan er inflatiecijfers uit Duitsland, Frankrijk, de eurozone als geheel en de VS op de rol.

"Een bevestiging van de dalende inflatietrend is nodig om de flauwe stemming op de financiële markten te keren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0589. WTI-olie kostte circa 89 dollar.

Stijgers en dalers

De winsten in de AEX bleven maandag beperkt tot minder dan een half procent voor AkzoNobel, Besi en ABN AMRO. ING steeg licht nadat het aandeel net als ABN AMRO voor het weekend nog fors onder druk stond vanwege de mogelijke invoering van een extra bankenbelasting in Nederland.

Prosus was met een verlies van 2,5 procent de grootste daler. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, verloor maandag flink terrein in Hongkong. Ook ASML en ASMI leverden maandag in. ASMI organiseert dinsdag een beleggersdag. Analisten geraadpleegd door ABM Financial News denken dat er een outlookverhoging in het vat zit.

Staalconcern ArcelorMittal verloor ruim een procent, nadat sectorgenoot Aperam afgelopen vrijdagavond een winstwaarschuwing afgaf.

In de AMX leverde datzelfde Aperam 3,5 procent in. De producent van roestvast staal rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Deutsche Bank en Degroof Petercam verlaagden maandag hun koersdoel voor Aperam.

Just Eat Takeaway leverde bijna 3 procent in en Air France-KLM daalde ruim 3,5 procent en was daarmee hekkensluiter. ING verlaagde het koersdoel voor Air France-KLM van 14,00 naar 12,00 euro.

Signify en CTP wonnen bijna een procent in de Midcap.

In de AScX won CM.com bijna 6,5 procent en ook Vivoryon en Avantium eindigden in het groen.

Ebusco leverde 4,5 procent in op 4,51 euro. Degroof Petercam verlaagde maandagochtend het koersdoel fors van 16,00 naar 6,70 euro. Aanleiding waren de teleurstellende resultaten over de eerste helft van 2023. Degroof denkt dat de verwachtingen van Ebusco voor de omzet en EBITDA-marge in 2028 niet haalbaar zijn.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming is maandag akkoord gegaan met de benoeming van Dr. Richard Peters als voorzitter van de raad van bestuur en niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Het aandeel steeg licht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot verdeeld.