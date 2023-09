Lagere opening voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, terwijl de obligatierentes blijven stijgen, wat de aandelenmarkten onder druk houdt na de verliezen van de voorgaande week.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening 0,3 procent in het rood.

De S&P500 en Nasdaq sloten vorige week voor de derde week op rij met verlies.

Een voorlopig einde aan de staking van scenarioschrijvers in Hollywood was maandag een pluspunt voor aandelen zoals Paramount Global en Netflix in de handel voorbeurs.

Elders in het land maakte president Joe Biden zich op om naar Michigan te gaan om de staking van vakbond UAW tegen de drie grote Amerikaanse autofabrikanten te ondersteunen.

De snelle stijging van de langlopende rente is het grotere verhaal voor de aandelenmarkten. Bank of America zegt niet te weten of de beweging in tienjarige treasuries voltooid is, maar noemt deze wel uitgerekt. De rente stond maandag op 4,51 procent.

Economisch nieuws is maandag dun gezaaid. Vanmiddag staat alleen een Chicago Fed index op de agenda. Donderdag komt een nieuwe raming voor de economische groei in het tweede kwartaal naar buiten en vrijdag volgt een belangrijk inflatiecijfer, dat de Federal Reserve graag gebruikt als indicator voor de huidige inflatie.

De olieprijs was vrijwel stabiel. Een novemberfuture West Texas Intermediate ruwe olie werd 0,4 procent goedkoper op 89,70 dollar. Brent-olie kostte 93,04 dollar, iets goedkoper dan vrijdag.



De euro/dollar noteerde op 1,0621. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0645 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Mediabedrijven profiteerden van berichten die erop wijzen dat een staking van scenarioschrijvers in Hollywood op zijn einde loopt. Er zou een voorlopige cao-afspraak liggen, met onder andere hogere royalty's en bescherming van het intellectuele eigendom van de schrijvers tegen het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een gelijktijdige staking van Hollywood-acteurs is nog niet opgelost.

Warner Brothers steeg 2 procent en Paramount en Netflix stonden een procent hoger in de handel voorbeurs. Disney werd een half procent duurder.

Foot Locker staat 3 procent lager in de handel voorbeurs na een adviesverlaging door Jefferies. De analisten haalden het aandeel van hun kooplijst, evenals dat van Urban Outfitters. Jefferies denkt dat de terugbetaling van studentenschulden zal leiden tot lagere consumentenbestedingen.

HP daalde 3 procent voorbeurs. Warren Buffets Berkshire Hathaway verkocht voor 130 miljoen dollar aan aandelen HP in de afgelopen dagen, blijkt uit een melding bij de toezichthouder SEC.

Nike kreeg een adviesverlaging van Jefferies en stond 1,5 procent lager. De groothandel zal onder druk blijven en in China kampt Nike met economische tegenwind, stellen de analisten.

Open Technologies verloor 6 procent in de handel voorbeurs, voortbordurend op eerdere verliezen. De boodschap van de Fed dat de hoge rente voorlopig nog niet voorbij is drukt zwaar op fintech-aandelen.

Amazon investeert tot 4 miljard dollar in Anthropic, dat zich richt op de veiligheid van en onderzoek naar AI. Het aandeel lijkt licht hoger te openen.



in China ging het aandeel Evergrande weer onderuit met meer dan 20 procent, nadat een plan om voor 35 miljard dollar aan schulden te herstructureren niet doorging. De huizenmarktcrisis in China is daarmee weer vol in de aandacht. De Hang Seng Index daalde maandag 1,9 procent.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag licht lager, na vergeefse pogingen om te herstellen van de stevige verliezen op woensdag en donderdag. De S&P 500 verloor 0,2 procent op 4.320,06 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent naar 33.963,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.211,81 punten. Op weekbasis verloren de drie grote indices tussen de 1,8 en 3,2 procent.