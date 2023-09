Beursblik: vraag bij luxebedrijven normaliseert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft de winsttaxaties voor luxe-bedrijven verlaagd, nu de vraag normaliseert. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De bank vindt de recente koersdalingen van ongeveer 17 procent van de recente koerspieken een koopkans, maar geduld is wel vereist, aldus de analisten. De koersdaling was vooral het gevolg van de normalisering van de vraag in het derde kwartaal die wordt verwacht, en dan vooral in augustus, aldus de bank, die verwacht dat de vertraging wel eens kan aanhouden tot aan het einde van de eerste jaarhelft in 2024. Desalniettemin blijft de bank geloven in de structurele aantrekkingskracht van de luxesector, de kracht van merken, hoge toetredingsdrempels, het erg sterke management, prijszettingsvermogen, aantrekkelijke marges en sterke kasstromen. Hoewel de sector met een koerswinstverhouding van 20 goedkoop is, is dit volgens de bank onvoldoende voor een herstelrally. Alleen positief macro-economische nieuws uit China beschouwt de bank als een aanleiding voor een dergelijke rally. Binnen de sector prefereert Bank of America bedrijven met een welvarender klantenbestand, of die historisch gezien meer veerkracht hebben getoond door de cyclus heen. Hierbij moet worden gedacht aan namen als Hermes, LVMH, Brunello Cucinelli en Zegna, die allemaal een koopadvies hebben. De bank heeft ook een voorkeur voor goedkope eigenzinnige verhalen zoals Swatch, Pandora en Moncler. De bank is juist voorzichtiger ten aanzien van bedrijven met een grotere blootstelling aan een jongere, minder welvarende klant en die zich midden in een merkomslag bevinden zoals Burberry, Kering, Ferragamo en Tods, die allemaal op de verkooplijst van de bank staan. Bron: ABM Financial News

