Amazon steekt miljarden in Anthropic voor AI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon en Anthropic gaan hun technologie en expertise samenbrengen om veiligere generatieve kunstmatige intelligentie (AI) te produceren. Dat maakten de twee Amerikaanse bedrijven maandagmiddag bekend. Amazon gaat tot 4 miljard dollar investeren in Anthropic en zal zo een minderheidsaandeelhouder worden.



Anthropic richt zich op de veiligheid van en onderzoek naar AI en maakt AI-systemen betrouwbaarder, beter interpreteerbaar en meer stuurbaar, stelt het bedrijf. Anthropic kiest Amazon Web Services (AWS) als zijn belangrijkste aanbieder van clouddiensten en gaat de Trainium en Inferentia chips van AWS gebruiken voor zijn toekomstige modellen. Ook gaan de bedrijven samenwerken in de verdere ontwikkeling van deze technologie van Amazon. Ontwikkelaars en ontwerpers van Amazon zullen de modellen van Anthropic kunnen gebruiken via de Amazon-dienst Bedrock. Bron: ABM Financial News

