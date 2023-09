Europese beurzen zakken verder weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag lager, nu blijkt dat bijna alle centrale banken een evenwicht moeten vinden tussen de verzwakkende economieën en de nog steeds te hoge inflatie. De boodschap 'hoger voor een langere tijd' maakt beleggers voorzichtiger nu inmiddels ook de vertraagde impact van de renteverhogingen naar boven komt drijven. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 450,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.453,12,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.140,75 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.642,68 punten. "Na een week vol rentebesluiten van centrale banken richten beleggers zich deze week op inflatiecijfers uit de eurozone en de VS om een inschatting te maken van het toekomstige beleid van de Europese (ECB) en de Amerikaanse centrale bank (Fed). Een bevestiging van de dalende inflatietrend is nodig om de flauwe stemming op de financiële markten te keren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is ook in september gedaald, hoewel fractioneel, zo bleek maandag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. "Het sentiment in de Duitse economie blijft zwak", merkte Clemens Fuest van Ifo op. Maar over de verwachtingen werden de bedrijven iets minder negatief, voegde hij toe. De prijs van een vat Brentolie stijgt daarnaast vanochtend met 0,5 procent en noteerde op 93,80 dollar per vat. Afgelopen week deed olie nog een stapje terug na het neerzetten van een piek op bijna 96 dollar aan het begin van de handelsweek. Zakenbank Goldman Sachs liet vrijdag in een rapport weten dat het verwacht dat de prijs voor een vat Europese Brentolie naar 100 dollar zal stijgen. Dat is 7 dollar meer dan de oude raming. Het muntpaar euro/dollar koerste licht lager rond een niveau van 1,0636. Een langer hogere rente is het belangrijkste signaal dat de Fed vorige week afgaf, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Daarbij tekent hij aan dat de zogeheten dot plot die daarop wijst, niet één op één kan worden vertaald naar wat de beleidscommissie FOMC zal besluiten, omdat slechts een deel van beleidsmakers die een bijdrage aan de dot plot leveren ook daadwerkelijk stemrecht heeft. Rabobank denkt overigens dat de Fed uiteindelijk toch zal afzien van een renteverhoging bij de volgende vergadering, omdat analisten van de bank verwachten dat de economische cijfers uit de VS een verslechtering zullen laten zien. Stijgers en dalers In Frankfurt wist Heidelbergcement 1,3 procent bij te schrijven, terwijl Zalando ruim 3 procent moest inleveren. In Parijs wist Total Energies te profiteren van de hogere olieprijs en noteerde 0,9 procent hoger. Luxeketens zoals Kering en Hermes leverden 2,6 en 2,0 procent in. Verder viel in Amsterdam de daling van Prosus op. Het aandeel verloor 3 procent terrein. Ook andere techaandelen hadden het lastig in Amsterdam. In Brussel leverde Aperam bijna 5 procent in. De producent van roestvast staal rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Deutsche Bank en Degroof Petercam verlaagden vanochtend hun koersdoel voor Aperam. Bron: ABM Financial News

