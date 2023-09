Valuta: dollar blijft sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar blijft sterk nadat de Federal Reserve vorige week hintte dat de rente voor het einde van het jaar verder omhoog kan en volgend jaar hoger blijft dan de markt had verwacht. De euro/dollar stond maandag 0,2 procent lager op 1,0637, nadat vrijdag een dieptepunt werd bereikt op 1,0616. Een langer hogere rente is het belangrijkste signaal dat de Fed vorige week afgaf, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Daarbij tekent hij aan dat de zogeheten dot plot die daarop wijst, niet één op één kan worden vertaald naar wat de beleidscommissie FOMC zal besluiten, omdat slechts een deel van beleidsmakers die een bijdrage aan de dot plot leveren ook daadwerkelijk stemrecht heeft. Rabobank denkt overigens dat de Fed uiteindelijk toch zal afzien van een renteverhoging bij de volgende vergadering, omdat analisten van de bank verwachten dat de economische cijfers uit de VS een verslechtering zullen laten zien. De meeste aandacht gaat deze week uit naar het inflatiecijfer voor de eurozone. Een zwak cijfer kan betekenen dat de dollar stijgt tegenover de euro. Een hoger dan verwacht inflatiecijfer zal de euro echter waarschijnlijk niet sterk laten stijgen, omdat een verdere verhoging van de rente in de eurozone schade kan toebrengen aan een economie die reeds kwetsbaar is, volgens Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "Dat is een vrees die waarschijnlijk de optimisten over de euro voorlopig uit de markt zal weghouden." Het eurozonecijfer wordt voorafgegaan door inflatiecijfers uit de afzonderlijke lidstaten. Ook komt er op vrijdag nog een belangrijk inflatiecijfer uit de VS naar buiten. Voor beide wordt een verdere daling van de inflatie voorzien, zei Mevissen, in het geval van de eurozone van 5,3 tot 4,5 procent. Als beide inflatiecijfers dalen zal de impact op de euro/dollar vermoedelijk beperkt zijn. Het Britse pond kampt intussen met enorme zwakte, door economische problemen en problemen in de overheidsfinanciën die zijn te herleiden tot gevolgen van de Brexit, volgens Mevissen. Daarbij lijkt de ruimte voor de Bank of England om de rente verder te verhogen beperkt. De wisselkoers van de Chinese munt tegenover de dollar blijft op het niveau dat past bij de visie van Rabobank, met een koers rond 7,30 dit kwartaal en 7,35 volgend kwartaal, met een huidige koers van 7,315 tegen het einde van het huidige kwartaal.



Rabobank voorziet op termijn meer rust terugkeren in de Chinese markt met een geleidelijke versterking van de yuan, maar de eerste helft van volgend jaar zal nog wel zwak zijn. Bron: ABM Financial News

