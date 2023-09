AEX zakt verder weg, banken herstellen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist maandagochtend het openingsverlies niet om te buigen, vooral door de oplopende rente en de druk hierdoor op techaandelen als Prosus, ASMI, Adyen, Besi en ASML.

Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 723,93 punten.

"Na een week vol rentebesluiten van centrale banken richten beleggers zich deze week op inflatiecijfers uit de eurozone en de VS om een inschatting te maken van het toekomstige beleid van de Europese (ECB) en de Amerikaanse centrale bank (Fed). Een bevestiging van de dalende inflatietrend is nodig om de flauwe stemming op de financiële markten te keren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggers hebben vandaag oog voor de Chicago Fed-index.

De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is ook in september gedaald, hoewel fractioneel, zo bleek maandag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. "Het sentiment in de Duitse economie blijft zwak", merkte Clemens Fuest van Ifo op. Maar over de verwachtingen werden de bedrijven iets minder negatief, voegde hij toe.

Ondertussen moeten we volgens vermogensbeheerder Pimco ook rekening houden met een mogelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid, waardoor onder meer ambtenaren van de Federal Reserve geen data meer zullen verzamelen die het beleidscomité van de centrale bank gebruikt om het monetaire beleid te bepalen.

Het Amerikaanse Congres heeft nog tot zaterdag 30 september om een financieringsvoorstel voor de overheid aan te nemen, maar omdat de Republikeinen het niet eens kunnen worden over goedkeuring van de begroting, dreigt een situatie waar de Amerikaanse overheid niet aan al zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Ook zonder Republikeinse hulp is een shutdown echter niet helemaal onvermijdelijk. De Democratische meerderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, heeft voor dinsdagavond een procedurele stemming gepland om te beginnen met het opstellen van een tijdelijke financieringswet, zo meldde persbureau Reuters zondag.

De prijs van een vat Brent olie stijgt daarnaast vanochtend met 0,9 procent en noteerde weer net boven de 94,00 dollar per vat. Afgelopen week deed olie nog een stapje terug na het neerzetten van een piek op bijna 96 dollar aan het begin van de handelsweek.

Zakenbank Goldman Sachs liet vrijdag in een rapport weten dat het verwacht dat de prijs voor een vat Europese Brentolie naar 100 dollar zal stijgen. Dat is 7 dollar meer dan de oude raming.

Het muntpaar euro/dollar koerste licht lager rond een niveau van 1,0628.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde ABN AMRO 0,5 hoger en ING maakte een pas op de plaats, na de flinke koersdalingen op vrijdag vanwege de mogelijke invoering van een extra bankenbelasting.

Prosus was met een verlies van ruim 3 procent de grootste daler. Staalconcern ArcelorMittal verloor 2,8 procent, nadat sectorgenoot Aperam afgelopen vrijdag een winstwaarschuwing afgaf.

Ook de aandelen ASMI , Adyen, Besi en ASML verloren maandagochtend terrein met dalingen tussen de 1,0 en 2,0 procent.

In de AMX droeg Aperam de rode lantaarn met een koersverlies van bijna 6 procent. De producent van roestvast staal rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Deutsche Bank en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor Aperam.

CTP en JDE Peet's wisten vandaag terrein te winnen en koersten 0,7 procent hoger.

In de AScX won Azerion 0,9 procent en werd Ebusco opnieuw verkocht. Het aandeel van de bussenbouwer uit Deurne daalde bijna 4 procent naar 4,53 euro. Degroof Petercam verlaagde maandagochtend het koersdoel fors van 16,00 naar 6,70 euro. Aanleiding waren de teleurstellende resultaten over de eerste helft van 2023. Degroof denkt dat de verwachtingen van Ebusco voor de omzet en EBITDA-marge in 2028 niet haalbaar zijn.