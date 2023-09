Degroof Petercam verlaagt koersdoel Ebusco fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Ebusco fors verlaagd van 16,00 naar 6,70, maar handhaaft het Houden-advies. Dit maakte de zakenbank maandagochtend bekend, nadat de bank eerder al het advies en het koersdoel onder herziening had genomen. Aanleiding waren de teleurstellende resultaten over de eerste helft van 2023, waarbij Ebusco een nieuwe productieaanpak presenteerde, waarbij assemblagepartners in China en Portugal betrokken zijn. Degroof Petercam gelooft dat de nieuwe opzet goed gebruik maakt van de ervaring en inkoopkracht van de partners, maar ziet ook nog steeds risico’s die verbonden zijn aan het opvoeren van de productie en wijst erop dat het winnen van aanbestedingen een versnelling vereist. Gezien de reeks tegenslagen die het bedrijf te verwerken krijgt, hanteert de zakenbank nu een voorzichtigere kijk op Ebusco. Degroof heeft de winstramingen voor 2023 verlaagd van –0,09 euro tot –0,96 euro per aandeel en de schatting voor 2024 verlaagd van 0,22 euro tot -0,14 euro per aandeel. Degroof denkt dat de verwachtingen van Ebusco voor de omzet en EBITDA-marge in 2028 niet haalbaar zijn. Ten slotte is de zakenbank van mening dat Ebusco eerst maar eens moet bewijzen dat de nieuwe aanpak de huidige problemen oplost en dat het meer orders kan binnenhalen voor het 3.0 model om het vertrouwen te herstellen. Het aandeel Ebusco noteert maandag 2,2 procent lager op 4,62 euro. Bron: ABM Financial News

