Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 35,00 naar 30,00 euro, maar handhaaft het Houden advies. Dit maakte de zakenbank maandagochtend bekend. De aanleiding hiervoor was dat Aperam afgelopen vrijdag waarschuwde dat de verwachtingen voor het derde kwartaal van 2023 aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de eerdere prognoses, voornamelijk als gevolg van eenmalige en onvoorziene factoren. De actuele verwachting is nu een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro. Dit blijft aanzienlijk achter bij de verwachting van Degroof van 75 miljoen euro en ook de analistenconsensus van 72 miljoen euro. Er waren volgens de zakenbank twee onvoorziene gebeurtenissen. Aperam wees vrijdagavond op problemen bij de fabrieken in Genk en Châtelet. De zakenbank houdt er nu rekening mee dat de negatieve voorraadaanpassingen in het derde kwartaal zullen oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Aperam waarschuwde voorheen voor een bedrag minder dan 100 miljoen euro. De definitieve resultaten over het derde kwartaal van 2023 worden op 10 november verwacht. Het aandeel Aperam noteerde maandagochtend 6,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

