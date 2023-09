AEX licht lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent lager op 727,54 punten, terwijl de Midkap een half procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerden alleen de banken ING en ABN AMRO nipt hoger, na de flinke koersdalingen op vrijdag vanwege de mogelijke invoering van een extra bankenbelasting. Staalconcern ArcelorMittal was met 2,5 procent de grootste daler, nadat sectorgenoot Aperam een winstwaarschuwing afgaf. In de AMX droeg Aperam dan ook de rode lantaarn met een koersverlies van maar liefst 10 procent. De producent van roestvast staal rekent nu op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Deutsche Bank en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel al. In de AScX won B&S Group 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

