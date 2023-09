AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Afgelopen week daalde de AEX op weekbasis nog anderhalf procent tot een slotstand van 730,09 punten.

Vooral de reactie op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond zette druk op de internationale aandelenmarkten.

De Amerikaanse rente bleef, zoals vrijwel unaniem werd verwacht, ongewijzigd op het hoogste niveau sinds 2001, op 5,25 tot 5,50 procent. De Fed hield echter wel de deur open voor nog één renteverhoging in november, en dit was voor beleggers een tegenvaller.

Uit de begeleidende dot plot kwam vervolgens ook naar voren dat de Fed-leden verwachten dat de rente in de komende jaren minder snel verlaagd zal worden dan eerder gedacht.

Het jaarlijkse rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties koerste vervolgens overtuigend naar een nieuwe piek op ruim 4,50 procent, hetgeen de nervositeit onder beleggers deed toenemen. Vanochtend noteerde de 'yield' met 4,47 procent net onder dit niveau.

Op Wall Street stonden in de tweede weekhelft vooral rentegevoelige techaandelen onder druk. De Nasdaq index daalde woensdag na het rentebesluit met 1,5 procent en donderdag kwam daar nog eens een daling van 1,8 procent bovenop.

Vrijdag leek de techbeurs een herstel in te zetten, maar in het laatste handelsuur werden de winsten toch weer prijsgegeven en de index sloot 0,1 procent lager.

Ondertussen moeten we volgens vermogensbeheerder Pimco ook rekening houden met een mogelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid, waardoor onder meer ambtenaren van de Federal Reserve geen data meer zullen verzamelen die het beleidscomité van de centrale bank gebruikt om het monetaire beleid te bepalen.

Het Amerikaanse Congres heeft nog tot zaterdag 30 september om een financieringsvoorstel voor de overheid aan te nemen, maar omdat de Republikeinen het niet eens kunnen worden over goedkeuring van de begroting, dreigt een situatie waar de Amerikaanse overheid niet aan al zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Ook zonder Republikeinse hulp is een shutdown echter niet helemaal onvermijdelijk. De Democratische meerderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, heeft voor dinsdagavond een procedurele stemming gepland om te beginnen met het opstellen van een tijdelijke financieringswet, zo meldde persbureau Reuters zondag.

Azië en olie

In Azië koersen de hoofdindices vanochtend overwegend lager, met als negatief uitschieter de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,3 procent. De beurs in Tokio is daarentegen de uitblinker met een winst van bijna een procent.

De Amerikaanse olie-future wint daarnaast vanochtend krap een half procent op 90,46 dollar per vat. Afgelopen week deed olie nog een stapje terug na het neerzetten van een piek van bijna 94 dollar aan het begin van de handelsweek.

Zakenbank Goldman Sachs liet vrijdag in een rapport weten dat het verwacht dat de prijs voor een vat Europese Brentolie naar 100 dollar zal stijgen. Dat is 7 dollar meer dan de oude raming. Brent noteert nu op bijna 94 dollar.

In het rapport stelde Goldman dat de productievermindering door oliekartel OPEC en de stijgende vraag naar olie vanuit Azië, de capaciteitsuitbreidingen in de Amerikaanse olie-industrie overstijgen.

De stijging in de vraag in 2024 komt volgens Goldman Sachs vooral uit Azië, zoals uit India en het Midden-Oosten, maar ook uit China, waar er signalen zijn dat de economie "uitbodemt".

Volgens analist Daan Struyven van Goldman is het grootste deel van de rally in de olieprijs vermoedelijk echter al wel achter de rug. Brent noteerde in juni en juli nog rond de 75 dollar.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave om 11:00 uur van de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index, en ’s middags van de Chicago Fed-index.

Bedrijfsnieuws

Aperam is negatiever geworden over het derde kwartaal . Dit bleek vrijdag nabeurs uit een update van de outlook van de producent van roestvast staal. Het bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro in het lopende kwartaal. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro.

Ondanks het onwelkome nieuws over de bank- en terugkoopbelastingen blijft Morgan Stanley positief over ING en handhaaft het zijn Overwogen advies op het aandeel. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank.

Ajax beëindigde per direct de samenwerking met directeur voetbalzaken Sven Mislintat . Als reden voor de beëindiging gaf Ajax een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie op.

ING heeft de aandelen Azelis, Basic-Fit, DEME en Vopak toegevoegd aan de favorietenlijst, terwijl Aedifica en TKH Group juist werden verwijderd. ]ASM International, ASR Nederland, Brunel, D’Ieteren en UCB blijven op de favorietenlijst.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 0,2 procent op 4.320,06 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent naar 33.963,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.211,81 punten. Op weekbasis verloren de drie grote indices tussen de 1,8 en 3,2 procent.