Drukke macroweek in verschiet

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Na een belangrijke week vol rentebesluiten gaan beleggers een week tegemoet met veel macro-economische cijfers. De komende week begint rustig met het Duitse ondernemersvertrouwen en de Chicago Fed-index op maandag en het Amerikaanse consumentenvertrouwen op dinsdag. Op dinsdag volgen in de VS ook cijfers over de nieuwe woningverkopen en de Case Shiller huizenprijzen. Op woensdag zijn er onder meer de wekelijkse olievoorraden en hypotheekaanvragen, naast cijfers over de duurzame goederen in de VS. Op donderdag wordt het drukker met het Nederlandse producentenvertrouwen op de rol, naast het Duitse en Franse consumentenvertrouwen. Ook krijgen beleggers inzicht in het consumentenvertrouwen over de gehele eurozone. De Duitse inflatiecijfers over september kunnen ook op aandacht rekenen, net als de Amerikaanse groeicijfers over het tweede kwartaal. De week wordt afgesloten met diverse cijfers uit Nederland, onder meer over de omzet uit detailhandel en de producentenprijzen. De Britse groeicijfers over het tweede kwartaal worden dan ook verwacht. Speciale aandacht zal er ook zijn voor de inflatie in de eurozone en de Amerikaanse PCE-inflatie, die samen met de persoonlijke bestedingen over augustus worden gepubliceerd. ING rekent op zwakkere consumentenbestedingen in de VS en een PCE-kerninflatie die met 0,3 procent op maandbasis iets boven de marktconsensus van 0,2 procent ligt. Als laatste agendapunt van de week is er het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan. Er zijn nog een paar bedrijven die komende week de boeken openen, waaronder Micron Technology, BlackBerry en Nike. ASMI houdt op dinsdag een beleggersdag en op vrijdag is er een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Aegon. Aan het begin van de week houdt Pharming ook een aandeelhoudersvergadering. In België is het iets drukker met resultaten van Mithra, Biocartis en Fluxys Belgium op dinsdag. Op vrijdag openen Cumulex en Oxurion nog de boeken. Bron: ABM Financial News

