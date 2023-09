Huis van Afgevaardigden aan zet terwijl shutdown VS nadert - media

(ABM FN-Dow Jones) Het U.S. House of Representatives' Rules Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag met 9-2 voor de regels gestemd die de weg vrij moeten maken voor een debat in het volledige Huis over vier financieringswetten, in een laatste poging te voorkomen dat de Amerikaanse overheid na de deadline op 30 september dichtgaat. Dit meldde persbureau Reuters zondag.

De actie van de commissie, tijdens een zeldzame zitting op zaterdag, stelt de regels vast voor het debat over de vier wetsvoorstellen voor de financiering van het fiscale jaar 2024 voor de Amerikaanse ministeries van Defensie, Landbouw, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Veiligheid.

Het is onduidelijk of genoeg Republikeinen in het Huis zullen stemmen voor de regels, die moeten worden vastgesteld voordat het Huis verder kan gaan met de financieringswetten zelf.

Ruzies tussen uiterst rechtse en gematigde Republikeinen in het Huis hebben tot nu toe pogingen gedwarsboomd om de meeste wetgeving door te voeren die de overheid draaiende moet houden als het nieuwe fiscale jaar op 1 oktober begint. De Republikeinen hebben een krappe 221-212 meerderheid in het Huis en kunnen zich weinig overlopers veroorloven.

Er zal vrijwel zeker een kortetermijnwet nodig zijn om te voorkomen dat veel federale agentschappen hun werkzaamheden moeten staken als er volgende week zaterdag geen deal wordt bereikt. Een groep extreemrechtse Republikeinen verzet zich hiertegen, omdat ze het zien als het goedkeuren van overheidsuitgaven die ze te hoog vinden.

De Republikeinse Huisvoorzitter Kevin McCarthy heeft gezegd dat het Huis dinsdag kan beginnen met het indienen van de vier wetsvoorstellen, waarmee hij druk wil uitoefenen op de onderhandelingen met de Senaat. Hij hoopt dat de wetsvoorstellen hem genoeg ruimte geven om een kortetermijnwet in te dienen om de overheid tot 31 oktober draaiende te houden, hoewel een handvol Republikeinen heeft gezegd tegen een kortetermijnwet te zijn.

Een shutdown is niet helemaal onvermijdelijk. De Democratische meerderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, heeft voor dinsdagavond een procedurele stemming gepland om te beginnen met het opstellen van een tijdelijke financieringswet.

Als die wordt aangenomen kan McCarthy besluiten om het wetsvoorstel in stemming te brengen in het Huis, hoewel hij daarbij de toorn van zijn conservatieve flank riskeert. Dat zou kunnen leiden tot een motie om McCarthy uit zijn functie als spreker te zetten, met nog meer chaos in het Huis tot gevolg.

Als het Amerikaans Congres het niet eens kan worden over een uitgavenplan, zullen overheidsactiviteiten vanaf 1 oktober worden stilgelegd of beperkt.