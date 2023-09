Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag hoger gesloten, na toenemende zorgen over het door Rusland aangekondigde tijdelijke verbod op de export van benzine en diesel. Een november future West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent hoger op 90,03 dollar op de New York Mercantile Exchange. Rusland is een van 's werelds grootste exporteurs van diesel over zee en het verbod volgt op een daling van de verzendingen eerder deze maand, waardoor de dieselprijzen in Europa omhoog gingen. “We vermoeden dat het verbod minstens een maand van kracht zal blijven, totdat de tarweoogst voltooid is”, zegt Edward Gardner, grondstoffeneconoom bij Capital Economics, in een notitie van vrijdag. Vervolgens wordt van Rusland verwacht dat ze het verbod zullen terugdraaien om te profiteren van de hoge crackspreads, het algemene prijsverschil tussen ruwe olie en de daaruit geraffineerde aardolieproducten. Gardner zei echter dat het verbod de prijzen voor ruwe olie nog steeds zal ondersteunen zolang het van kracht is, omdat hogere crackspreads niet-Russische raffinaderijen zullen stimuleren om de doorvoer van ruwe olie te vergroten. Goldman Sachs liet vrijdag in een rapport weten dat men verwacht dat de prijs voor een vat Brentolie naar 100 dollar zal stijgen. Dat is 7 dollar meer dan de oude raming. In het rapport stelde Goldman dat de productievermindering door oliekartel OPEC en de stijgende vraag naar olie de capaciteitsuitbreidingen in de Amerikaanse olie-industrie overstijgen, waarbij het credo van het kartel van 'minder voor langer' de belangrijkste reden is voor de verhoging. De stijging in de vraag in 2024 komt volgens Goldman Sachs vooral uit Azië, zoals uit India en het Midden-Oosten, maar ook uit China, waar er signalen zijn dat de economie "uitbodemt". Volgens analist Daan Struyven van Goldman is het grootste deel van de rally in de olieprijs vermoedelijk achter de rug. Struyven denkt wel dat OPEC waarschijnlijk in staat zal zijn om de prijs ook tussen de 80 en 105 dollar te houden komend jaar. Bron: ABM Financial News

