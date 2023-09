Wall Street koerst overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen herstelden vrijdag enigszins met nog een paar uur handel te gaan, na de stevige verliezen van een dag eerder.

De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.338,81 punten, de Dow Jones index noteerde fractioneel lager op 34.057,71 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 13.286,58 punten.

De Fed handhaafde de rente afgelopen week conform de verwachting, maar met de boodschap dat een laatste renteverhoging richting het eind van het jaar niet is uitgesloten. Ook blijft de federal funds rate langer hoog dan eerder gedacht. Volgend jaar gaat de rente vermoedelijk maar twee keer omlaag, waar eerder werd gedacht aan vier renteverlagingen in 2024.

De havikachtige boodschap van de Federal Reserve en de oplopende rentes drukten afgelopen week op de stemming in New York en de drie grote indexen stevenen dan ook af op verliezen van 1,7 tot 2,8 procent op weekbasis.

"De negatieve reactie van de markten houdt aan na de aankondigingen van de Fed", zag Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. Hij wees erop dat september opnieuw zijn reputatie van "moeilijke en volatiele aandelenmaand met alle eer aan doet".

Nu we de herfst ingaan, is de grote vraag volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild of Wall Street op weg is naar "een val". Fed-voorzitter Jerome Powell lijkt overtuigd van een zachte landing, maar Vranken is daar nog steeds niet zeker van. De Fed was enige tijd geleden overtuigd van een voorbijgaande inflatie, en dat bleek een vergissing van formaat te zijn. Onderschat de destructieve krachten van hoge obligatierentes niet, zo waarschuwde Vranken.

Verder werd vanmiddag bekend dat de groei in de dienstensector in de Verenigde Staten in september is vertraagd, terwijl de krimp in de Amerikaanse industrie iets afnam.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 50,5 tot 50,2, het laagste niveau in acht maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde van 47,9 naar 48,9, het hoogste niveau in twee maanden, maar nog wel altijd krimp. De samengestelde inkoopmanagersindex kwam zo uit op 50,1, van 50,2 een maand eerder. Dit is het laagste niveau in zeven maanden.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vrijdag licht terug tot 4,43 procent, waarbij eerder op dag nog de 5,51 procent werd aangetikt.

WTI-olie noteerde 0,5 procent hoger rond de 90,00 dollar per vat, mede door het tijdelijke Russische verbod op de export van diesel en benzine.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0656. ING wees op de zwakke PMI-data uit de eurozone, waarvan de greenback kon profiteren. De Japanse yen stond ook onder druk na het rentebesluit van de Bank of Japan, die zijn monetaire beleid ongewijzigd liet.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van U.S. Steel stegen 1,9 procent na een bericht van Bloomberg dat Stelco Holdings, Canada's grootste staalproducent, een bod op de Amerikaanse staalproducent overweegt.

Microsoft heeft de zorgen die de Competition and Markets Authority had over de overname van Activision Blizzard weggenomen door de deal aan te passen. Dit liet de Britse toezichthouder vrijdag weten. De toezichthouder wil nog naar wat overige zaken kijken voordat het de deal definitief goedkeurt. Hiervoor is een consultatieperiode afgesproken die loopt tot 6 oktober. Microsoft steeg licht in de voorbeurshandel. Microsoft noteerde fractioneel hoger en Activision wist 1,7 procent bij te schrijven.

Oracle wist nauwelijks terreinwinst te boeken, nadat haar doelen herhaalde voor de middellange termijn en verwacht in 2026 nog altijd een omzet te kunnen behalen van 65 miljard dollar. Het aandeel steeg licht met 0,3 procent.

De Amerikaanse notering van Alibaba noteerde ruim 5 procent hoger, na een sterke sessie in Hongkong. Volgens Bloomberg overweegt China om de beperkingen op buitenlands eigendom van binnenlandse beursgenoteerde bedrijven te versoepelen.

Scholastisch, het media- en uitgeverijbedrijf, daalde meer dan 14 procent, na tegenvallende winstcijfers.