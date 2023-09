Europese beurzen sluiten overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd, maar wisten aan het einde van de dag de verliezen wel te beperken.



De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 453,35 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,1 procent op 15.557,29 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent bij een stand van 7.184,82 punten. De Britse FTSE sloot daarentegen 0,1 procent hoger op 7.683,91 punten.



Het was de week van de centrale banken en vooral de havikachtige boodschap van de Federal Reserve die de rentes liet oplopen en de aandelenkoersen drukten.



"De verkoopdruk op de aandelenmarkten houdt aan nu beleggers zich steeds meer zorgen beginnen te maken over de ontwikkelingen van de rente", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Nu we de herfst ingaan, is de grote vraag volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild of Wall Street op weg is naar "een val". Fed-voorzitter Jerome Powell lijkt overtuigd van een zachte landing, maar Vranken is daar nog steeds niet zeker van. De Fed was enige tijd geleden overtuigd van een voorbijgaande inflatie, en dat bleek een vergissing van formaat te zijn. Onderschat de destructieve krachten van hoge obligatierentes niet, zo waarschuwde Vranken.



Op macro-economisch vlak werd vanochtend onder meer bekend dat de Europese dienstensector minder sterk kromp in september. De samengestelde index steeg zo van 46,7 naar 47,1, de hoogste stand in twee maanden. Vooraf werd rekening gehouden met een index van 46,5.



De cijfers vanochtend laten volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een somber beeld zien. "Maar het is niet louter kommer en kwel", voegde hij daaraan toe. Wel zal de economie in de eurozone in het derde kwartaal vermoedelijk krimpen. De la Rubia rekent op een daling van het bruto binnenlands product met 0,4 procent op kwartaalbasis.



Olie noteerde vrijdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 90,12 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,58 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent.

Het tijdelijke Russische verbod op de export van diesel en benzine heeft de bezorgdheid over de krapte op de markt weer aangewakkerd, waardoor de olieprijs hoog blijft. Rusland verscheept ongeveer 1 miljoen vaten diesel per dag en het verbod zal waarschijnlijk de toch al hoge dieselprijzen doen stijgen, aldus ING. "Hoe groot de impact van het verlies van Russische diesel op de wereldmarkt zal zijn, hangt af van hoe lang het exportverbod van kracht blijft", aldus de bank.



De euro/dollar noteerde op 1,0654. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0656 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0664 op de borden.



Bedrijfsnieuws



In Frankfurt was Siemens Healthineers de grootste winnaar met een plus van 3,8 procent, gevolgd door Volkswagen die 2,6 procent kon bijschrijven. Commerzbank beleefde een slechte dag en verloor ruim 3,4 procent.



In Parijs wisten de luxeconcerns Kering en Hermes de dag beide positief af te sluiten met winsten van 1,5 procent. Carrefour, Renault, Unibail-Rodamco Michelin en Veolia Environment verloren daarentegen tussen de 2,0 en 2,4 procent.



In Amsterdam viel het koersverlies van de financials op. ABN AMRO daalde meer dan 4 procent en ING zelfs meer dan 6 procent. Een motie van de Nederlandse politicus Jesse Klaver voor een verhoging van de bankenbelasting en het belasten van de inkoop van eigen aandelen, gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend, lijkt de aanleiding.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het groen, met een winst van 0,4 en 0,8 procent voor de S&P 500 en Nasdaq.