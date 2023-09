Correctie: Aperam negatiever over derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aperam is negatiever over het derde kwartaal dan bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal in juli. Dit bleek vrijdag nabeurs uit een update van de outlook van de producent van roestvast staal. Aperam rekende in juli nog op hogere volumes in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Nu gaat het bedrijf ervan uit dat de volumes gelijk zullen liggen aan het niveau in het voorgaande kwartaal. Aperam wees vrijdagavond op problemen bij de fabrieken in Genk en Châtelet. Bij de cijfers over het tweede kwartaal waarschuwde Aperam al wel dat de marktomstandigheden extreem uitdagend waren en verwachtte het een aangepaste EBITDA die lager zou uitkomen dan in het tweede kwartaal. Vrijdag kwam het bedrijf ook met een concrete EBITDA-raming voor het derde kwartaal. Het bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA van 15 tot 20 miljoen euro. In het tweede kwartaal kwam dit resultaat nog uit op 103 miljoen euro. Aperam opent op 10 november de boeken. Correctie: om miljard te veranderen in miljoen. Bron: ABM Financial News

