Beursblik: koersval ABN AMRO en ING overdreven

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersval van de aandelen ABN AMRO en ING vrijdag is overdreven. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies in een rapport. Donderdagavond heeft de Tweede Kamer een verrassende motie goedgekeurd om de Nederlandse bankenheffing met nog eens 350 miljoen euro te verhogen tot 850 miljoen euro en een heffing van circa 15 procent op de inkoop van eigen aandelen toe te voegen om zo nog eens 1,2 miljard euro op te halen. Jefferies wijst erop dat het voorstel nog goedgekeurd moet worden door de Eerste Kamer en niets nog zeker is. Maar de verrassende verhoging van de Nederlandse bankenheffing die van de ene op de andere dag is goedgekeurd, zou volgens de berekeningen van de zakenbank bij ING 2 procent van de winst per aandeel kunnen kosten en bij ABN AMRO zelfs zo'n 4 procent. Het nieuwe en onverwachte voorstel van een belasting op het inkopen van eigen aandelen is ook negatief, maar is niet zo erg als aanvankelijk werd gevreesd, aldus Jefferies. De zakenbank meent dat de belasting niet van toepassing zal zijn op het hele terugkoopbedrag. Nederland is overigens niet het eerste land dat de banken strenger wil belasten. Zo kwam Italie afgelopen zomer met een belasting op de overwinsten van banken. Er zijn volgens Jefferies ook gesprekken in Hongarije over een verhoging van de bankenheffing, terwijl Frankrijk opnieuw kijkt naar een belasting op het terugkopen van aandelen. Dit alles gebeurt in een context van grote begrotingstekorten in de eurozone, hoge inflatie en politieke druk op banken om de depositovergoedingen sneller te verhogen, aldus de zakenbank Jefferies heeft een koopaanbeveling op ING met een koersdoel van 18,80 euro en een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 16,70 euro. ING sloot vrijdag 6,4 procent lager op 12,33 euro en ABN AMRO daalde met 4,5 procent naar 13,05 euro. Bron: ABM Financial News

