Financials hard onderuit in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht lager geëindigd. De AEX daalde 0,2 procent op 730,09 punten. De hoofdindex verloor 1,5 procent op weekbasis, onder druk van de rentevrees die ontstond na het havikistische rentebesluit van de Federal Reserve.

Vrijdag gingen bankaandelen in de AEX hard onderuit, waarbij zo'n 3 miljard euro aan waarde verdampte. "De belangrijkste verklaring is dat de Nederlandse Tweede Kamer van plan is om een extra bankenbelasting in te voeren", zei analist Corné van Zeijl van Cardano tegen ABM Financial News. "En dat is slecht voor de winstgevendheid van de banken."

Daarbovenop wil de Kamer ook nog eens de inkoop van eigen aandelen gaan belasten. En dat is volgens Van Zeijl "nu niet echt slim om te doen". De analist vreest dat met dit soort maatregelen bedrijven naar het buitenland vluchten.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver diende donderdag een motie in om de bankenbelasting met 350 miljoen euro te verhogen. Ook wil hij dus de inkoop van eigen aandelen belasten, gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend. Dit laatste moet de Staat circa 1,2 miljard euro opleveren.

Van Zeijl wees er nog wel op dat de Nederlandse Staat nog steeds een grote aandeelhouder van ABN AMRO is. En dat belang is vandaag ook circa 250 miljoen euro minder waard geworden.

Volgens de berekeningen van Jefferies kunnen de plannen 2 procent van de winst per aandeel van ING afhalen en 4 procent van de winst per aandeel van ABN AMRO.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindexen voor de maand september. In de eurozone kromp de dienstensector minder hard, terwijl de industrie wel harder kromp, waar een licht herstel was voorzien.

De cijfers laten volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een somber beeld zien. "Maar het is niet louter kommer en kwel", voegde hij daaraan toe. Wel zal de economie in de eurozone in het derde kwartaal vermoedelijk krimpen. De la Rubia rekent op een daling van het bruto binnenlands product met 0,4 procent op kwartaalbasis.

In de VS groeide de dienstensector deze maand minder hard, maar vertoonde de industrie wel wat tekenen van herstel, hoewel er nog altijd sprake is van krimp.

"De PMI-gegevens voor september vergroten de bezorgdheid over de ontwikkeling van de vraag in de Amerikaanse economie na renteverhogingen en een verhoogde inflatie", zei econoom Siân Jones van S&P Global in een toelichting.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0662. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde iets lager ten opzichte van donderdag, op 4,44 procent.

WTI-olie kostte vrijdag bijna 91 dollar, maar werd op weekbasis rond een half procent goedkoper, hoewel de druk na het Fed-rentebesluit beperkt bleef. Het tijdelijke Russische verbod op de export van diesel en benzine heeft de bezorgdheid over de krapte op de markt weer aangewakkerd, waardoor de olieprijs op een verhoogd niveau blijft.

Rusland verscheept ongeveer 1 miljoen vaten diesel per dag en het verbod zal waarschijnlijk de toch al hoge dieselprijzen doen stijgen, voorziet ING. "Hoe groot de impact van het verlies van Russische diesel op de wereldmarkt zal zijn, hangt af van hoe lang het exportverbod van kracht blijft", aldus de bank.

Stijgers en dalers

ASR verloor ruim 2,5 procent, ABN AMRO daalde 4,5 procent en ING meer dan 6 procent. NN en Aegon hielden de schade nog enigszins beperkt en daalden iets meer dan een procent.

Prosus ging bijna 5 procent hoger en voerde daarmee de AEX aan. Adyen wist ook te herstellen, met een winst van ruim 3 procent, maar leverde op weekbasis opnieuw 9 procent in.

ASMI steeg meer dan 2 procent in aanloop naar een beleggersdag volgende week. Sectorgenoot Besi won ook meer dan 2 procent.

CTP voerde de AMX aan met een plus van 3 procent. Berenberg kwam vrijdag met een positief rapport over CTP. Just Eat Takeaway en OCI wonnen ruim een procent.

AMG daalde ruim een procent in de Midkap en Eurocommercial ruim anderhalf procent.

Ebusco en CM.com stegen rond een procent in de Smallcap. PostNL leverde ruim 3,5 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger, met een winst voor de S&P 500 van 0,4 procent, terwijl de Nasdaq 0,8 procent steeg.