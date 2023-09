Financieringsbehoefte Staat dit jaar kwart lager dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat komt dit jaar veel lager uit dan eerder gedacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaaloutlook van DSTA, het agentschap van het ministerie van Financiën. Gerekend wordt nu op een totale financieringsbehoefte in 2023 van 74,9 miljard euro. Dat bedrag is 11,6 miljard euro lager dan de verwachting in juni en zelfs bijna 25 miljard euro lager dan de financieringsbehoefte waar de Staat begin dit jaar rekening mee hield. In het vierde kwartaal geeft de Staat onder meer een nieuwe groene obligatie uit met een looptijd van 20 jaar en een doelvolume van 4 tot 5 miljard euro. Ook wordt een lening tot juli 2033 heropend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.