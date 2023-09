Video: obligaties met korte looptijd alternatief voor spaarrekening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Obligaties met een korte looptijd bieden een aantrekkelijk alternatief voor de spaarrekening. Dit concludeert vermogensbeheerder Luuk Holtappels van ING. "Dit zien we bij de instroom van onze klanten", aldus Holtappels. Klik hier voor: obligaties met korte looptijd alternatief voor spaarrekening Als gevolg van de renteverhogingen door de centrale banken waren obligaties een stuk minder aantrekkelijk afgelopen jaar. Maar inmiddels pakken beleggers ze nu weer op. "Het levert nu weer wat op", aldus Holtappels. Vooral leningen met een korte looptijd vinden beleggers interessant. En die rentes zijn ook aantrekkelijker dan rentes op spaarrekeningen. "Daar blijven banken nog ietwat achter." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.