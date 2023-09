Beursblik: monetaire verkrapping negatief voor Europese aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De recente monetaire verkrapping van centrale banken zal zich vertalen in een verlies aan groeimomentum in de toekomst en dat is negatief voor de Europese aandelenmarkten. Dit stelde Bank of America in een analistenrapport, waarin de Amerikaanse bank ingaat op het eind van de verkrappingscyclus en wat dit betekent voor aandelen. Wat gebeurt er met de markt als centrale banken stoppen met verkrappen? "Het historische bewijs suggereert dat dit afhangt van de daaropvolgende prestaties van de economie. In de afgelopen 50 jaar, toen de economie nog niet in een recessie verkeerde toen het verkrappen stopte, stegen Europese aandelen meestal als het einde van de verhogingen door de centrale banken niet werd gevolgd door een recessie", aldus Bank of America. Bij elke periode waarin monetaire verkrapping wel resulteerde in een recessie, corrigeerden de aandelenmarkten vervolgens met circa 20 procent en moesten vooral cyclische aandelen het ontzien. Die presteerden dan gemiddeld 30 procent slechter dan defensieve aandelen, volgens Bank of America. De Amerikaanse bank verwacht dat de recente monetaire verkrapping zich zal vertalen in een verlies aan groeimomentum en blijft negatief over Europese aandelen. Bank of America heeft daarbij een Onderwogen advies op cyclische aandelen versus defensieve aandelen en verwacht dat de winst per aandeel voor bedrijven zal afnemen. De Stoxx Europe 600 index zal vermoedelijk met 15 procent dalen, tot 390 punten begin 2024, volgens de bank. Bron: ABM Financial News

