Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na nogal verdeelde inkoopmanagersindices uit de eurozone en het VK, waarbij vooral de Franse, maar ook de Britse data tegenvielen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 456,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.544,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.169,07 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.717,14 punten.

Nu we de herfst ingaan, is de grote vraag volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild of Wall Street op weg is naar "een val". Fed-voorzitter Jerome Powell lijkt overtuigd van een zachte landing, maar Vranken is daar nog steeds niet zeker van. De Fed was enige tijd geleden overtuigd van een voorbijgaande inflatie, en dat bleek een vergissing van formaat te zijn. Onderschat de destructieve krachten van hoge obligatierentes niet, zo waarschuwde Vranken.

Bovendien is er ook het probleem van de gestegen olieprijs. Steeds meer analisten verwachten dat een olieprijs van 100 dollar per vat binnenkort realiteit zal worden. Ook Goldman Sachs heeft de verwachtingen voor de olieprijs in de komende twaalf maanden opgetrokken.

De inkoopmangersindices voor september waren voor Frankrijk geen feest en toonden nog meer krimp dan er al was. Bovendien kwamen de cijfers ook veel lager uit dan verwacht. In Duitsland ging het een stuk minder stroef. Er is daar nog geen groei, maar voor de dienstensector scheelt het niet veel. Op alle vlakken lieten de indices een verbetering zien. In de muntunie was er minder krimp dan verwacht. De Britten zagen daarentegen de druk onverwacht toenemen.

De cijfers vanochtend laten volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een somber beeld zien. "Maar het is niet louter kommer en kwel", voegde hij daaraan toe. Wel zal de economie in de eurozone in het derde kwartaal vermoedelijk krimpen. De la Rubia rekent op een daling van het bruto binnenlands product met 0,4 procent op kwartaalbasis.

In de VS staan voor vandaag alleen de inkoopmanagersindices over september op de agenda.

Sprekers zijn vandaag ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en Mary Daly van de Fed van San Francisco.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 90,23 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,81 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0637. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0656 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0664 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Parijs telde drie plussen, waarvan de koers van het aandeel Hèrmes International met een procent winst het beste af was. In Frankfurt noteerden elf aandelen hoger. De sterkste stijger was Siemens Healthineers dat 2,9 procent steeg. Het aandeel Rheinmetall daalde met 2,8 procent het meeste.

In Amsterdam viel het koersverlies van financials op. ABN AMRO daalde meer dan 3 procent en ING zelfs bijna 5 procent. Een motie van de Nederlandse politicus Jesse Klaver voor een verhoging van de bankenbelasting en het belasten van de inkoop van eigen aandelen, gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend, lijkt de aanleiding.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 1,6 procent op 4.330,00 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 34.070,42 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 13.223,98 punten.