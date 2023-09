Valuta: euro vrijwel stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag na een dip rond de 1,0650 dollar, per saldo ongeveer gelijk aan het peil een dag eerder.

"Nadat het PMI-cijfer uit Frankrijk naar buiten kwam, daalde de euro naar 1,0629 euro", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar de Duitse cijfers die volgden, zorgden voor een substantiële compensatie, waarna de euro weer opveerde tot 1,0650 dollar", aldus Van der Meer.

De inkoopmangersindices voor september waren voor Frankrijk geen feest en toonden nog meer krimp dan er al was. Bovendien kwamen de cijfers ook veel lager uit dan verwacht. In Duitsland ging het een stuk minder stroef. Er is daar nog geen groei, maar voor de dienstensector scheelt het niet veel. Op alle vlakken lieten de indices een verbetering zien. In de muntunie was er minder krimp dan verwacht. De Britten zagen daarentegen de druk onverwacht toenemen.

Het momentum is volgens ABN AMRO momenteel in het voordeel van de Amerikaanse dollar en daarom zou euro de steunzone van 1,0500 tot 1,0640 dollar kunnen testen. Speculanten hebben al wat eerder gekochte euro’s van de hand gedaan, maar ze hebben nog steeds veel euro’s in bezit, stelde valutaspecialist Georgette Boele van de bank in een commentaar op de talrijke rentebesluiten van deze week.

Zij denkt dat zowel de Bank of England als de ECB klaar zijn met het verhogen van de rente. De rentes en de verwachtingen van de bank liggen dicht bij die van de markt. "Voor volgend jaar verwachten we dat de ECB aanzienlijk zal versoepelen, veel meer dan de Bank of England. Sterling zou het in 2024 goed moeten doen ten opzichte van de euro, omdat de markt veel minder versoepeling door de ECB verwacht dan wij. Wij voorspellen dus een daling van de euro. Ons koersdoel voor de euro voor eind 2023 is 0,86 en voor eind 2024 0,82 pond", aldus Boele.

ABN AMRO denkt ook dat de Zwitserse SNB klaar is met het verhogen van de beleidsrente, maar dat deze het komende jaar waarschijnlijk niet versoepelt, omdat de inflatie naar verwachting rond de doelstelling zal blijven. "Voor de Fed en de ECB verwachten we aanzienlijke renteverlagingen in 2024. Daarom hebben we onze prognoses voor de Zwitserse frank verhoogd en onze prognoses voor de euro ten opzichte van de frank verlaagd. Onze nieuwe prognoses voor de euro voor eind 2023 en eind 2024 zijn respectievelijk 0,97 tegen eerder 1,00 frank, en 0,94 tegen eerder 0,97 frank."

De bank verwacht voor Noorwegen en Zweden dat de renteverhogingen doorgaan zolang de inflatie niet terugkeert naar de doelstelling. "Daarna lijkt het ons voor Norges Bank onwaarschijnlijk dat de centrale bank de rente snel zal verlagen. Dit is positief voor de kroon. Bovendien heeft Noorwegen de opbrengsten van zijn energierijkdom opgespaard en blijven de fundamentals solide. Daarom voorspellen wij een stijging van de kroon ten opzichte van de euro", zo zei Boele.

Voor de Riksbank acht Boele het onwaarschijnlijk dat deze in de komende zes tot twaalf maanden zal beginnen met versoepelen. "Hogere rentetarieven zouden de Zweedse kroon moeten ondersteunen, maar de afzwakkende groei en het verslechterende marktsentiment hebben de neiging om negatief door te werken op de munt. De combinatie van hogere rentes en risicobereidheid zal volgens ons leiden tot een herstel van de kroon", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

De Bank of Japan hield de rente ook dit keer na een beleidsvergadering ongewijzigd.

In de VS staan voor vandaag alleen de inkoopmanagersindices over september op de agenda.

Sprekers zijn vandaag ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en collega van de Fed van San Francisco, Mary Daly.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0648 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8692 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent tot 1,2250 dollar. De dollar kostte 0,5 procent meer op 148,26 yen. De euro noteerde vlak op 0,9642 frank. De Europese munt zakte 0,3 procent naar 11.4563 Noorse kroon en leverde 0,1 procent in op 11,8923 Zweedse kroon.