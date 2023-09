AEX zakt verder weg

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte vrijdagochtend weg, nadat er een dag eerder al flinke verliezen werden geboekt. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX met 0,5 procent tot 727,86 punten.

"De verkoopdruk op de aandelenmarkten houdt aan nu beleggers zich steeds meer zorgen beginnen te maken over de ontwikkelingen van de rente", zo stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Beleggers reageerden volgens Blekemolen daarmee nogmaals op het signaal van de Federal Reserve dat het van plan is om de rente langer hoger te houden. Op de obligatiemarkten steeg de rente op Amerikaanse staatspapier naar meerjarige hoogtepunten, zo zag Lynx. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,476 procent.

"Deze hoge renteniveaus oefenen duidelijk druk uit op risicovolle activa zoals aandelen."

Verder wees Blekemolen op cijfers over de werkeloosheidsaanvragen in de VS van donderdag. Die kwamen uit op 201.000, ruim onder de verwachting van analisten op gemiddeld 225.000. Het was ook het laagste aantal aanvragen sinds januari. "Handelaren leken dit cijfer te interpreteren als een sterke arbeidsmarkt en dus als teken dat de Fed het beleid misschien verder moet verkrappen om de inflatie te beteugelen."

"De aandelenmarkten krijgen klappen door het besef dat de Fed de rentes voor een langere periode op de huidige niveaus zal houden", merkten ook de analisten van IG op.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend onder meer bekend dat de Europese dienstensector minder sterk kromp in september. De samengestelde index steeg zo van 46,7 naar 47,1, de hoogste stand in twee maanden. Vooraf werd rekening gehouden met een index van 46,5.

De cijfers vanochtend laten volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een somber beeld zien. "Maar het is niet louter kommer en kwel", voegde hij daaraan toe. Wel zal de economie in de eurozone in het derde kwartaal vermoedelijk krimpen. De la Rubia rekent op een daling van het bruto binnenlands product met 0,4 procent op kwartaalbasis.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0640. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 90,30 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Prosus 3,9 procent. Ook Adyen noteerde 1,3 procent in het groen. Financials hadden het erg moeilijk. Zo verloor ABN AMRO 3,6 procent en ING bijna 5 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano zag niet direct aanleiding voor de koersdruk. "Maar als ik een reden moet noemen, dan sluit ik niet uit dat dat het de motie van Jesse Klaver is", aldus Van Zeijl tegenover ABM Financial News.

Klaver diende donderdag een motie in om de bankenbelasting met 350 miljoen euro te verhogen. Ook wil hij de inkoop van eigen aandelen belasten, gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend. Dit laatste moet de Staat circa 1,2 miljard euro opleveren.

Van Zeijl noemt de koersdruk als gevolg van de motie "overdreven". Het is volgens hem nog maar de vraag of de plannen daadwerkelijk doorgang vinden. Nederland zou daarmee internationaal gezien duidelijk een uitzondering zijn, aldus de analist. "Meestal is dat nadelig."

In de AMX wonnen Inpost en CTP 1,4 en 1,8 procent. Berenberg liet zich positief uit over CTP. Eurocommercial Properties daalde 2,4 procent.

In de AScX won Accsys 1,1 procent. Vivroyon verloor juist 1,7 procent.