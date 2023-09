Nederlandse bankaandelen onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse bankaandelen staan vrijdag op de Amsterdamse beurs flink onder druk. ABN AMRO verloor in de AEX 4,0 procent, terwijl ING zelfs 5,2 procent inleverde. Analist Corné van Zeijl van Cardano zag niet direct aanleiding voor de koersdruk. "Maar als ik een reden moet noemen, dan sluit ik niet uit dat dat het de motie van Jesse Klaver is", aldus Van Zeijl tegenover ABM Financial News. Klaver diende donderdag een motie in om de bankenbelasting met 350 miljoen euro te verhogen. Ook wil hij de inkoop van eigen aandelen belasten, gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend. Dit laatste moet de Staat circa 1,2 miljard euro opleveren. Van Zeijl noemt de koersdruk als gevolg van de motie "overdreven". Het is volgens hem nog maar de vraag of de plannen daadwerkelijk doorgang vinden. Nederland zou daarmee internationaal gezien duidelijk een uitzondering zijn, aldus de analist. "Meestal is dat nadelig." Bron: ABM Financial News

