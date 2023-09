Afronding overname Activision door Microsoft weer stap dichterbij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Microsoft heeft de zorgen die de Competition and Markets Authority had over de overname van Activision Blizzard weggenomen door de deal aan te passen. Dit liet de Britse toezichthouder vrijdag weten. CMA liet weten dat de nieuwe vorm van de deal die door Microsoft eind augustus werd voorgesteld, de zorgen over concurrentievoordelen in cloud gaming wegneemt. In de eerste instantie gaf de Britse toezichthouder geen goedkeuring voor de deal, waarmee het een van de weinige toezichthouders was die een deal in de weg stond. Microsoft heeft voorgesteld dat Activision zijn cloudgaming-rechten verkoopt aan rivaal Ubisoft. Dit maakt het volgens CMA mogelijk om de deal goed te keuren. "Dit is een nieuwe en substantieel andere deal", aldus een medewerker van CMA vrijdag. De toezichthouder wil nog naar wat overige zaken kijken voordat het de deal definitief goedkeurt. Hiervoor is een consultatieperiode afgesproken die loopt tot 6 oktober. Bron: ABM Financial News

