Prijsdaling Nederlandse koopwoningen vlakt af

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen in Nederland zijn in augustus opnieuw goedkoper geworden. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

De prijzen daalden in augustus met 4,8 procent op jaarbasis. De jaar-op-jaardaling was wel kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Ten opzichte van juli 2023 stegen de prijzen met 0,6 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend tot augustus 2022. Toen sloeg de trend om, maar de afgelopen drie maanden zijn de prijzen weer gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in augustus 89,5 procent hoger.

Het Kadaster maakte bekend dat het in augustus 15.934 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn 115.796 woningen verkocht, bijna 7 procent minder dan in dezelfde periode in 2022.