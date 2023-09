Beursblik: goed momentum bij CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Het momentum rond CTP blijft goed, nadat het vastgoedbedrijf de ambitieuze doelstellingen herhaalde, en ondanks het huidige onzekere klimaat. Dit stelden analisten van Berenberg vrijdag in een rapport na een tweedaagse beleggersdag van het vastgoedfonds. De analisten merkten op dat er dit jaar voor circa 1,3 miljoen vierkante meter aan huren werd getekend tegenover 1,2 miljoen een jaar eerder in dezelfde periode. Bovendien wist CTP de huurprijzen ook wat te verhogen, van 4,91 euro per vierkante meter per maand in 2022 naar gemiddeld 5,47 euro. De doelstelling van CTP om een rendement op kosten van 11 procent te realiseren in ontwikkelingsprojecten is ambitieus, maar ook haalbaar, oordeelde Berenberg. "Het zicht op waardecreatie is hoog, zelfs in een klimaat waarin de rentes voor langere tijd hoog blijven." Berenberg handhaafde het koopadvies op CTP met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel sloot donderdag op 13,14 euro. Bron: ABM Financial News

